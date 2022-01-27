التجارة تعد دراسة للارتقاء بصناعة السجاد المصري ودعم قدرته التصديرية

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنّه جار إعداد دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد المصري وزيادة قدرته التنافسية، سواء داخل السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية والقطاع الخاص ممثلا في الشركات العاملة في انتاج السجاد والغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية.

لجنة دعم صناعة السجاد في مصر

جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة للاجتماع الأول للجنة دعم صناعة السجاد في مصر، والتي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعضوية وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والتعاون الدولي، وجهاز تنمية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للاستثمار وغرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للمفروشات، إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للسجاد المصري.

شارك في اللقاء، الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء باللجنة.

وقالت الوزيرة إنّ تشكيل اللجنة يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن تنمية وتطوير صناعة السجاد المصري، خاصة وأنّ مصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها لتعميق الصناعة وزيادة قيمتها المضافة، ما يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية والجودة ومن ثم إحداث طفرة في معدلات التصدير.

دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد

وأشارت جامع إلى أنّ الاجتماع استعرض عدد من المحاور، تضمنت تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم لتسهيل نفاذ منتج السجاد المصري إلى الأسواق الخارجية، مع دراسة توقيع اتفاقيات شراكة جديدة مع الدول المستهدف النفاذ إلى أسواقها، وتقديم مزيد من خدمات الدعم الفني والتكنولوجي للشركات، وبما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة، فضلا عن دراسة إنشاء مدرسة للتعليم الفني متخصصة في تعليم صناعة السجادن لتخريج وتأهيل العمالة الفنية والتوسع في مشاركة الشركات المصرية في معارض السجاد العالمية، وتوفير آليات وبرامج تمويلية سواء لإقامة توسعات في مشروعات قائمة أو بدء مشروعات جديدة، مع السعي لتوفير مدخلات تلك الصناعة محليا، ودراسة استخدام ألياف النخيل بديلا عن استيراد الجوت.

ارتفاع صادرات مصر من السجاد إلى 340 مليون دولار في 2020

ولفتت الوزيرة إلى أنّ صناعة السجاد المصري تحظى بإقبال وثقة المستهلكين سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنّ صادرات مصر من السجاد شهدت زيادة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من 298 مليون دولار عام 2016 لتصل إلى 340 مليون دولار في 2020.