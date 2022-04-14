دعاء ختم القرآن مكتوب محمد جبريل.. «اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار» (فيديو)

يحرص الكثيرون بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم كاملا، على ترديد دعاء ختم القرآن مكتوب، ومن أكثر أدعية ختم القرآن التي عليها بحث هو دعاء ختم القرآن مكتوب محمد جبريل، الذي يبدأ بـ «صدق الله العظيم، صدق الله العظيم المتوحد بالجلال.. بكمال الجمال.. تعظيمًا وتكبيرًا، الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً، وبلغ رسولُه الكريم الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيراً ونذيراً، ونحن على ذلك من الشاهدين».

ويأتي نص دعاء ختم القرآن مكتوب محمد جبريل: «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا ألله على ما قضيت، ولك الشكر يا ألله على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك».

دعاء ختم القرآن

ويستكمل دعاء ختم القرآن مكتوب محمد جبريل: «اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا منك عملاً صالحاً يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم تقبل صلاتنا، وصيامنا، وقيامنا، وركوعنا، وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار».

دعاء ختم القرآن مكتوب

ومن دعاء ختم القرآن مكتوب محمد جبريل: « اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا، وفي يومنا هذا، وفي ليلتنا هذه، من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين، برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا ألله، اللهم زيِّنا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بِخِلْعَة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن، يا رحيم يا رحمان، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق، وإلى طريقٍ مستقيم، ببركة القرآن العظيم، واعفُ عنا، يا كريم وعافنا، يا رحيم».

ويختتم دعاء ختم القرآن مكتوب محمد جبريل: «اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعلنا ممن يقرؤه فيرقَى، ولا تجعلنا ممن يقرؤه فيذِلَّ ويشقى، اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاءً».