مفاجأة في بلاغ طليقة «السويركي»: أُعجب بي بعد طلاقي من الشيخ محمد جبريل

في مفأجاة جديدة فجرتها شيماء سيد عمران على عمران، طليقة سيد رجب السويركي، رجال الأعمال الشهير وصاحب سلسلة محلات التوحيد والنور ، قالت إنها قبل زواجها من "السويركي " كانت زوجة للشيخ المعروف محمد جبريل، مؤكدة أن الشيخ «جبريل» تزوجها عرفيا.

شيماء:الشيخ جبريل طلقني بعد فترة من الوقت .. والسويركي أرسل لي الوسطاء

وأضافت شيماء ، في نص بلاغها الذي تقدمت به للنائب العام، أنها كانت زوجة للشيخ محمد جبريل ، بنظام الزواج العرفي ، لكنه قام بتطليقها بعد فترة من الوقت ، وعقب طلاقها تعرفت على رجل الأعمال الشهير سيد رجب السويركي، وأعجب بها، وأبدى لها إعجابه بمفاتنها، وأراد ان يقنن هذه الإعجاب بالقانون والشرع، فعرض عليها الزواج وطلبت مهلة للتفكيرولما طالت مهلة التفكير لديها ، قام صاحب محلات التوحيد والنور، بارسال بعض القريبين منه كوسطاء لإقناعها بالزواج وأمام الاغراءات الكثيرة التي قدمها «السويركي» عن طريق أصدقائه الوسطاء، رضخت ووافقت على الزواج منه، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل والشروط التي وضعتها.

صاحب التوحيد والنور تزوجني وعلى ذمته 4 أخريات

وأشارت في بلاغها للنائب العام، إلى أن صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور، غرر بها ولم يخبرها بأنه تزوجها وعلى ذمته 4 سيدات أخريات، بما يخالف الشرع والقانون، حتى أصبح يجمع بين 5 زوجات في آن واحد.

وأوضحت أنها بعد عدة أشهر علمت بحقيقة أنها الزوجة الخامسة دون أن تعلم قبل ذلك ، على ذمة سيد السويركي، حينما ألقت قوات أمن القاهرة القبض عليه ، بتهمة الجميع بين 5 زوجات في وقت واحد، وتم سجنه .

وأضافت «شيماء» أن إلقاء القبض على «السويركي» وسجنه تزامن مع معرفتها أنها حامل، في تؤأم ، وكان من المعروف عن «السويركي» أنه كان يشترط على اي فتاة يتزوجها أن تلغي فكرة الحمل والإنجاب من ذهنها وعاطفتها تماما، ولكن القدر شاء أن تحمل، وحينما علم نجله أحمد سيد رجب السويركي قام بالتخطيط لإرتكاب جريمة إجهاض الحمل، بمساعدة أسامة عبد الباسط كامل المستشار القانوني لرجل الأعمال سيد السويركي و رئيس الشئون القانونية لشركات «التوحيد والنور» المملوكة لرجل الاعمال سيد السويركي.

وإتهمت «شيماء»، في بلاغها للنائب العام نجل سيد السويركي، والمستشار القانوني لشركاته بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وخطفها قسرا، ونقلها لمستشفى السلام بالمهندسين، وبمعاونة طبيبة بالمستشفى تدعى ليلى سيد البنا بإجهاض المبلغة بطريقة تعرف بـ «فرم الصغارداخل الرحم» .

وأوضحت انها لم تتقدم بأي بلاغات من قبل، للنيابة العامة، بسبب التهديدات التي كانت تتلقاها يوميا من نجلا «السويركي» ومستشاره القانوني، ولكنها عندما علمت بالقبض عليه في ديسمبر الماضي وإيداعه في أحد السجون، تجرأت وتشجعت على توجيه هذا البلاغ ضد صاحب محلات التوحيد والنور.

يذكر أن رجل الأعمال سيد السويركي، تم القبض عليه من قبل قوات الامن يوم 5 ديسمبر الماضي، حيث تم توجيه عدة تهم إليه منها تمويل جماعة إرهابية والإنضمام اليها، ليصدر قرار بحبسه احتياطيا علي ذمة هذه القضية ومازال محبوس حتي اللحظة.