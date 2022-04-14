ارتفاع التضخم في السعودية بسبب تكاليف الأغذية والانتقالات

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2% في مارس 2022 من 1.6% سابقًا، تماشيًا مع توقعات السوق، وفق الإدارة المركزية للإحصاء والمعلومات السعودية.

ارتفاع أسعار الأغذية والانتقالات

كان أعلى معدل تضخم في المملكة منذ يونيو الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النقل (+4.7%) والأغذية والمشروبات (+3.0%)، بينما على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.3%، كما كانت في فبراير.

وبلغ متوسط ​​معدل التضخم في المملكة العربية السعودية 2% من عام 2000 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.10% في يوليو من عام 2008 وأدنى مستوى قياسي بلغ -5% في ديسمبر من عام 2018.

توقعات بثبات التضخم

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية 1.60% بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه معدل التضخم في المملكة العربية السعودية نحو 2.00% في عام 2023.

فئات حساب التضخم في السعودية

وتضم أهم الفئات في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية، المأكولات والمشروبات 22% من الوزن الإجمالي، الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى21%، النقل 10%، المفروشات والمعدات المنزلية والأدوات المنزلية الروتينية 9%، والملابس والأحذية والاتصالات 8%، كما يتضمن المؤشر أيضًا: سلع وخدمات متنوعة 7%، والمطاعم والفنادق 6%، والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والتبغ تمثل 9%.