ارتفاع التضخم في السعودية لأعلى مستوى منذ 6 أشهر ..زيادة تكلفة النقل

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين، بالمملكة بنسبة 1.2 في المائة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أعلى من شهر نوفمبر 2021، حيث كان 1.1 في المائة .

وأرجعت الهيئة أسباب ارتفاع معدل التضخم في تلك الفترة (ديسمبر من العام الماضي)،لأعلى مستوى منذ 6 أشهر، نتيجة لزيادة أسعار النقل والأغذية والمشروبات.

توقع استمرارا معدل التضخم

وفى السياق ذاته، أوضحت بيانات الموازنة العامة للملكة العربية السعودية لعام 2022، توقعات الحكومة ببلوغ التضخم 3.3% في 2021، و1.3% في العام الحالي 2022، لترتفع إلى 2% خلال عامي 2023 و2024، فيما توقع بنك الاستثمار المصري «بلتون»، أن يسجل التضخم السعودي متوسط 2% خلال العام الحالي، متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، خاصة في النصف الأول من 2022.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، والتي أفادت بأن تكلفة النقل في المملكة تأثرت بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50%، مشيرة إلى أن هذا البند كان له تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً إلى ثقل وزنه على المؤشر.

وأشار البيان إلى أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا بنسبة 1.1%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية 1.2%، والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6.3% في ديسمبر الماضي، بينما على الأساس الشهري سجل معدل التضخم في السعودية استقرارا نسبيا، مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، حيث انخفض بنسبة 0.1%.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي من أكثر الاقتصادات التي تأثرت سلبا بشدة في 2020 بصدمتي جائحة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط، حيث جاءت تقديرات النمو في 2022 بناءً على توقعات بزيادة إنتاج النفط بدءا من مايو المقبل، وذلك في إطار اتفاق تكتل أوبك بلس وانتعاش الطلب العالمي وتحسن سلاسل الإمداد العالمية .