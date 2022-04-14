نبيلة مكرم تهنئ «الغزاوي» لانتخابه رئيس الهندسة الكهربية بـ«چورچ واشن»

تهنئ السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخبير المصري العالمي الأستاذ الدكتور طارق الغزاوي، لانتخابه رئيسًا لقسم الهندسة الكهربية وهندسة الحاسبات بجامعة چورچ واشنطن الأمريكية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن نجاحات المصريين يومًا بعد يوم تؤكد على أن مصر تستطيع حقًا، وأن علماءنا في كل ربوع العالم نجحوا في ارتياد كل المجالات بجدارة واقتدار، موضحة أن «الغزاوي» من أكبر علماء «السوبر كمبيوتر» حول العالم.

نجاح المصريين بالخارج يدعم الصورة الذهنية لمصر

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الهجرة إن كل نجاح لمصري بالخارج يدعم الصورة الذهنية لمصر بنجاحاتها، ويؤكد أننا قادرون على المسابقة وتبوء أرفع الأماكن في كل المجالات.

معلومات عن الدكتور طارق الغزاوي

عمل الدكتور طارق الغزاوي قبل ذلك أستاذًا لهندسة الكمبيوتر ومدير مركز «السوبر كمبيوتر» فى جامعة جورج واشنطن، بجانب عمله مستشارًا لوكالة ناسا للفضاء في مجال «السوبر كمبيوتر».

وفاز الدكتور طارق الغزاوي بالعديد من الجوائز، من بينها جائزة همبولدت الألمانية للأبحاث، وجائزة ألكسندر شوارتسكوبف للإبداع التكنولوجي، وجائزة الباحث المتميز لجامعة چورچ واشنطن.

واختير «الغزاوي» زميلًا زائرًا متميزًا للأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة وأستاذًا زميلًا زائرًا لشركة IBM.

كما أن «الغزاوي» حاصل على لقب زميل هيئة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وله ما يناهز الـ300 مؤلفًا بحثيًا، والعديد من براءات الاختراع، ومن أبرز أعماله تأليف لغة «السي» الموحدة المتوازية لبرمجة «السوبر كمبيوتر»، واختراع وحدات حسابية تعمل بالنانوضوئيات من خلال مشاريع مولتها الحكومة الأمريكية بملايين الدولارات.

وتخرج الدكتور طارق الغزاوي من جامعة حلوان بدرجة بكالوريوس هندسة الاتصالات والإلكترونيات، ثم التحق بهندسة القاهرة لدراسة درجة الماجيستير في هندسة التحكم، وفي عام ١٩٨٨ حصل على درجة الدكتوراة في هندسة الحاسب من جامعة ولاية نيومكسيكو الأمريكية.