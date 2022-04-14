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نائب يطالب بازدواج طريق «أسوان - أبوسمبل» السياحي: بوابة مصر لإفريقيا

كتب:

حسام حربى
02:53 م | الخميس 14 أبريل 2022
النائب حسين عبدالمجيد

النائب حسين عبدالمجيد

خاطب النائب حسين عبدالمجيد خليفة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بخصوص سرعة ازدواج طريق أسوان - أبوسمبل السياحي.

طريق أسوان - أبوسمبل السياحي

وقال خليفة في خطابه، إن طريق أسوان - أبوسمبل السياحي يحتاج إلى ازدواج نظرا لكثرة الحوادث المنكوبة عليه.

بوابة إفريقيا

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الطريق يعتبر بوابة إفريقيا ويساعد على التبادل التجاري والسياحي بين الدول المجاورة.

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