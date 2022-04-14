نائب يطالب بازدواج طريق «أسوان - أبوسمبل» السياحي: بوابة مصر لإفريقيا
كتب:
حسام حربى
02:53 م | الخميس 14 أبريل 2022
النائب حسين عبدالمجيد
خاطب النائب حسين عبدالمجيد خليفة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بخصوص سرعة ازدواج طريق أسوان - أبوسمبل السياحي.
طريق أسوان - أبوسمبل السياحي
وقال خليفة في خطابه، إن طريق أسوان - أبوسمبل السياحي يحتاج إلى ازدواج نظرا لكثرة الحوادث المنكوبة عليه.
بوابة إفريقيا
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الطريق يعتبر بوابة إفريقيا ويساعد على التبادل التجاري والسياحي بين الدول المجاورة.