نائب يطالب بازدواج طريق «أسوان - أبوسمبل» السياحي: بوابة مصر لإفريقيا

خاطب النائب حسين عبدالمجيد خليفة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بخصوص سرعة ازدواج طريق أسوان - أبوسمبل السياحي.

طريق أسوان - أبوسمبل السياحي

وقال خليفة في خطابه، إن طريق أسوان - أبوسمبل السياحي يحتاج إلى ازدواج نظرا لكثرة الحوادث المنكوبة عليه.

بوابة إفريقيا

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الطريق يعتبر بوابة إفريقيا ويساعد على التبادل التجاري والسياحي بين الدول المجاورة.