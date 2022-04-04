عمرو مصطفى عضو مجلس الشيوخ ..30 عاما من العطاء الدبلوماسي وتمثيل مصر بالخارج

عمرو مصطفى عضو مجلس الشيوخ، أحد الأسماء التى شهدت تداولا عبر محركات البحث فى الساعات الماضية، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عضوا بمجلس الشيوخ، بدلا من النائب الراحل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي.

عمرو يسير على خطي والده

عمرو مصطفي كمال حلمى، هو الأسم الكامل للنائب المنضم حديثا لصفوف المعينين بمجلس الشيوخ، وهو نجل الدكتور مصطفي كمال حلمي رئيس مجلس الشورى الأسبق خلال الفترة من عام 1989 وحتى عام 2004. وشغل والده منصب نائب رئيس الوزراء للتعليم العالي والبحث العلمي من عام 1974 حتى عام 1976.

تاريخ طويل فى وزارة الخارجية

عمرو مصطفى كمال حلمي واحد من الأسماء ‏المعروفة داخل السلك الدبلوماسي، فمنذ تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره عام 1977، بدأ رحلته داخل وزارة الخارجية، فعمل بمكتب وزير الخارجية، ثم عُين مستشارا بسفارة مصر في تونس خلال الفترة من 1987 إلى 1990.

وعين عمرو مصطفي كمال حلمى سفيرا لمصر فى عددا من الدول وهى أيرلنداوكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وشغل عمرو مصطفي كمال حلمي ومندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) ، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP ) والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD).

30 عاما من العطاء الدبلوماسي

رحلة السفير عمرو مصطفي كمال حلمي امتدت بالسلك الدبلوماسي لمدة تزيد عن 30 عاما، شغل فيها عدة مناصب من بينها مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، ومساعد وزير الخارجيه للشئون الاقتصاديه الدولية.

واليوم يستكمل السفير عمرو مسيرته داخل مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان ليسير على خطى والده الذي ترأس مجلس الشورى لسنوات طويلة من عمره.