 شيخ الأزهر: الإنسان حينما يتكبر يكذب على نفسه ويدفع الثمن غاليا في النهاية

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن وصف العبد بالتكبر كاذب، والعبد في ذاته ضعيف ولا يستحق أن يوصف بالتكبر، وإذا وصف نفسه بذلك أصبحت صفة نقص وذم وقدح، لافتا إلى أن العبد يتكبر إن غفل عن الله سبحانه وتعالى.

الجهل بحقيقة الإنسان من أكبر مسببات التكبر

وأضاف «الطيب»، خلال برنامج «حديث الإمام الطيب»، مع الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن الجهل بحقيقة الإنسان من أكبر مسببات التكبر الخاطئ لدى الإنسان، ويجب أن يعلم بأن عقله وروحه ليست ملكا له، ومن الممكن أن يفقدهما في أي وقت بأمر الله، محذرا من النفس الأمارة بالسوء وضرورة الذكر والصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

وتابع الإمام الطيب: «العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا، فكيف يتكبر على الآخرين، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، إذا على الإنسان أن يعرف قدره ومقدرته ولا يتخطاها، فحينما يتكبر فقد كذب على نفسه ويدفع الثمن غاليا في النهاية».

الناس سواسية كأسنان المشط

وأوضح شيخ الأزهر أن مايحدث في بلادنا من أن بعض الأسر ترفض زواج بناتها من بعض العائلات بسبب الاختلاف الطبقي بين العائلات: «الأب والأم آدم وحواء، والناس سواسية كأسنان المشط، فكيف نفكر بهذه الطريقة، والعبد لا يصح له أن يفكر في التكبر لأنها صفة منفردة لله سبحانه وتعالى، ووصف الله المحاولين مشاركته في صفاته بالمشاركين له في مكانته والعياذ بالله».

وأشار شيخ الأزهر إلى الحديث الشريف «يُحشَرُ المتكبِّرون يومَ القيامةِ أمثالَ الذَّرِّ في صُوَرِ الرِّجالِ يغشاهم الذُّلُّ من كلِّ مكانٍ يُساقون إلى سجنٍ في جهنَّمَ يُقالُ له : بُولَسُ تعلُوهم نارُ الأنيارِ يُسقَوْن من عُصارةِ أهلِ النَّارِ طِينةَ الخَبالِ».