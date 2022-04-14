لماذا استعانت حملة حياة كريمة بألحان سيد مكاوي؟.. أمير عيد يرد

حققت أغنية الفنان أمير عيد، عضو فريق كاريوكي «أهلا وسهلا شرفتوا» التي طُرحت ضمن الحملة الإعلانية لمبادرة حياة كريمة نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرحها.

لحن أهلا وسهلا عُرض في مسرحية مدرسة المشاغبين

واصطحب الإعلان حالة من الغلط حول استخدام لحن الموسيقار الراحل سيد مكاوي، الذي عُرض في مسرحية مدرسة المشاغبين في سبعينات القرن الماضي، واعتقد البعض أن اللحن سُرق ووضع في الإعلان، وهو الأمر الذي رد عليه أمير عيد عبر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أكد فيه أن اللحن جرى شراء حق الانتفاع به لاستخدامه مرة أخرى.

الأغنية من كلمات حسام جمال ومحمد ياسر

وأوضح مصدر من فريق الإعلان لـ«الوطن»، أن فريق عمل الاعلان فكر في استخدام لحن محبوب، وله شعبية كبيرة، وغير محروق لكي يعاد استخدامه، وتم كتابة الكلمات الجديدة عليه للحملة من خلال حسام جمال، ومحمد ياسر، وتوزيع عمرو جلال وغناها أمير عيد.

يذكر أن الأغنية التي قُدمت في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، كانت من كلمات الشاعر عبدالرحمن شوقي، وألحان سيد مكاوي، وشارك في غنائها كل من: عادل إمام، وسعيد صالح، وهادي الجيار، ويونس شلبي، وسهير البابلي، وحسن مصطفى.

وشارك أمير عيد أيضًا خلال الموسم الرمضاني بإعلان آخر، وهو إعلان لبنك القاهرة، وشارك فيه بالغناء مع كل من الفنان الكبير محمد منير، والفنان الجزائري الشاب خالد ومؤدي الراب مروان موسى.