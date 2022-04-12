أمير عيد: منير صاحب شخصية تفوق كل التوقعات.. والشاب خالد فريد من نوعه

تصدر ظهور محمد منير والشاب خالد وأمير عيد ومروان موسي، محركات البحث علي وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أنها أول أغنية تجمعهم ببعض، وذلك في إعلان لإحدى البنوك المصرية.

وحرص أمير عيد عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، على التعليق قائلا:«‏الواحد بيحبط لما بيقابل فنان بيحبه عشان بيبقي عنده توقعات أكبر من اللازم ونادرا لما الصورة بتبقي صحيحة».

أمير عيد: لما قابلت محمد منير شخصيته فاقت كل التوقعات والخيال

وأضاف عيد: «لما قابلت الفنان محمد منير فاق كل التوقعات والخيال بجمال شخصيته، مروان موسي حبيته وحبيت الوقت اللي قضيناه سوا، والشاب خالد فنان فريد من نوعه وروحه جميلة تشرفت بمشاركتكم».

وتدور الأغنية حول اختلاف الأجيال، واختلاف الأفكار بين الأجيال، والتطور الذي يحدث في الأغنيات والألحان، وأنه لابد من البحث للتعامل مع الأفكار الجديدة.

اجتماع محمد منير والشاب خالد بعد 13 عاما

واجتمع الفنان محمد منير والشاب خالد، بعد 13 عامًا من آخر لقاء بينهما في أحد الحفلات الجماهيرية في مصر، من خلال أغنية الإعلان من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان كلا من الفنان محمد نور، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

محمد منير صاحب فكرة الاعلان

وكان مصدر قد أكد لـ«الوطن»، سابقًا أنَّ فكرة الإعلان جاءت عن طريق محمد منير، إذ أنه علم أن الشاب خالد يتمنى أن يغني معه، فوافق على الفور وقدما العمل سويا.