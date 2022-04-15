لتنفيذ خطة الـ100 مليار دولار.. 3 مجالس تصديرية تبدأ سلسلة بعثات تجارية

يبدأ عدد من المجالس التصديرية الفترة المقبلة، التجهيز لانطلاق سلسلة من البعثات التجارية إلى العديد من الأسواق، لبحث زيادة الفرص التجارية وتعزيز الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، في إطار استهداف الحكومة لزيادة قيمة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار.

وبدأت المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية في الإعداد لبعثات تستهدف أسواقا أفريقية وعربية وأوروبية، من أجل الاستفادة من خروج عدد من المصدرين بالدول الأخرى من تلك الأسواق، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

بعثة تجارية لبريطانيا

كان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية على رأس المجالس التي أكدت سعيها لتنظيم بعثة تجارية إلى بريطانيا.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إنه جرى عقد اجتماع افتراضي في شهر مارس الماضي، مع مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن، والاتفاق على إطلاق بعثات تجارية لسوق بريطانيا نتيجة وجود العديد من الفرص التجارية لم يتم استغلالها بعد، وعلى رأسها منتجات البلاستيك، والأسمدة، التي يتم تصديرها لا تتناسب مع حجم طاقات المصدرين المصريين.

استغلال الفرص التجارية المتاحة

وفي المجلس التصديري للصناعات الهندسية من المستهدف أن يجري تنظيم بعثات تجارية خلال الشهور المقبلة إلى دول ليبيا والعراق، فضلًا عن أسواق مثل موريتانيا، ويستهدف المجلس من تلك البعثات استغلال الفرص التجارية المتاحة، خاصة في السوقين الليبية والعراقية، اللتان تمتازان بفرص كبيرة نتيجة مشروعات إعادة الإعمار التي تستوعب جزءًا كبيرًا من السلع والمنتجات.

إطلاق بعثة تجارية إلى الأردن آخر مايو

أما المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فيعد من أنشط المجالس التصديرية في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يطلق بعثة تجارية إلى الأردن خلال آخر مايو المقبل، وسيجري عقد لقاءات مع مستوردين من فلسطين، وسوريا، والعراق، وتعد تلك البعثة هي الأولى من نوعها، إذ تعتبر أول بعثة إقليمية خارج حدود مصر تغطى 4 دول مجتمعة.

وقال المجلس إن صادرات مصر لتلك الدول بلغت نحو 600 مليون دولار بنمو 26%، وتمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في 2021.