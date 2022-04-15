عاجل.. وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة العيد ومنع التهجد في المساجد

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومديري إدارات أوقاف القاهرة عقب صلاة الجمعة اليوم 15 / ٤/ ٢٠٢٢م بديوان عام وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية .

وأعلن وزير الأوقاف ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2022، مؤكدا عدم السماح بإقامتها في الساحات المفتوحة، كما أكد عدم السماح بأداء صلاة التهجد في المساجد.

منع وضع صناديق تبرعات في المساجد

أكد وزير الأوقاف على أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل ، مشددًا على ضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة ، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرًا إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته ، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

ضوابط صلاة العيد في مصر 2022

وحول ضوابط صلاة العيد في مصر، أكد أن صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات ، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات.

وتابع: نسأل الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.