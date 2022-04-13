وزير الأوقاف: «الاختيار 3» كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية

علق الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، في منشورات له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلا: «مسلسل الاختيار كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية، وشيء من مخططاتهم، في محاولة الاستيلاء على كل مفاصل الدولة، والتحكم فيها، وفق مخططاتهم للسيطرة عليها مع سحق كل مخالفيهم، كما يكشف بعض جوانب عنصريتهم المقيتة، وأوجه خيانتهم للوطن».

تعامل الإخوان مع الدولة بنظام البلطجة

أضاف وزير الأوقاف: «مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة، بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب.. والمسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة، التي لا نكران لأي منهما».

واختتم: «مسلسل الاختيار برهن بالدليل القاطع، أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد، وأن خيرت الشاطر ورجاله هم من كان يحكمون ويسيطرون على صنع القرار، وأن التمكين لعناصر الجماعة، وعملائها كان على رأس أولوياتهم، وفوق كل اعتبار».

ويقدم الجزء الثالث من مسلسل الاختيار أسرار جديدة من فترة حكم الجماعة الإرهابية لمصر، ويذيع بعض التسريبات الحقيقية لقيادات الجماعة الإرهابية تكشف نواياهم تجاه مصر وشعبها.

ويشارك في بطولة الاختيار، عدد كبير من كبار النجوم، منهم ياسر جلال وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز وعبدالعزيز مخيون وخالد الصاوي وصبري فواز وبيومي فؤاد وأشرف زكي وايمان العاصي ومحمد رياض وخالد زكي وأحمد بدير وميان السيد، ويذاع يوميًا على فضائية ON الساعة 9.30 مساء.