«هيئة الدواء» تكشف عن أعراض انخفاض وارتفاع السكر أثناء الصيام

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن الأعراض المحتملة لارتفاع وانحفاض سكر الدم أثناء الصيام لمرضى السكري، التي تشهد اختلاف جذري بين كل منهما، كي يأخذ المرضى حذرهم، وحتى لا يحدث مضاعفات، تدخل المريض في غيبوبة أو حدوث أمر صحي يؤدي لتدهور الحالة.

وأوضحت هيئة الدواء، أن أعراض ارتفاع سكر الدم تتمثل في الشعور بالصداع، والإحساس بالعطش، التعب الشديد وكثرة التبول، وعدم وضوح الرؤية.

وأشارت الهيئة، إلى أن أعراض انخفاض سكر الدم تتمثل في الشعور بالقلق والتوتر، زيادة ضربات القلب، ووجود العرق الغزير، الشعور بالإرهاق، ارتعاش الشفاه، والشعور بالدوخة.

تناول مرضى السكر للأدوية في رمضان

وكانت هيئة الدواء، كشفت في وقت سابق، عن الطريقة الصحيحة لتناول أدوية السكري في رمضان وهي كالتالي:

- يفضل على مريض الضغط أن يحدد ميعاد ثابت يتناول فيه جرعة الدواء كل يوم مع ضرورة وضع في الاعتبار حتمية تعديل مواعيد الجرعات التي يتناولها.

- في حال كان المريض يتناول جرعة واحدة في اليوم، فيمكنه أن يثب ميعادها لتكون مع وجبة الفطار أو السحور.

- في حاول تناول المريض لجرعتين في اليوم من الدواء فيجب في تلك الحالة تناول جرعة مع الفطار وجرعة مع السحور.

- في حال كان يتناول المريض 3 جرعات في اليوم قبل شهر رمضان، فإنه يمكن للمريض تعديل الجرعة لجرعتين في اليوم.

نصائح لمرضى السكري في رمضان

- يفضل مراجعة الطبيب المعالج لتحديد الجرعات الخاصة بالعلاج ومواعيد تناولها.

- يجب القيام يوميا بقياس مستوى السكر أثناء الصيام وبعد تناول وجبة الإفطار.

- تناول كميات مناسبة من المياه، من بعد الإفطار وحتى وجبة السحور.

- يفضل أن يقوم مريض السكري، بتناول السحور في وقت متأخر قبل أذان الفجر، حتى لا يتعرض لانخفاض السكر في الدم في حالة التبكير بالسحور.