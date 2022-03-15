تحذير من صيام بعض مرضى السكر في رمضان.. تعرف على الحالات الممنوعة

ينتظر ملايين المسلمين شهر رمضان الكريم، لتأدية فريضة الصوم، وقبل حلول الشهر الكريم يبحث مرضى السكر عن إجابات بشأن أسئلتهم حول إمكانية الصيام والمسموح والممنوع من الأطعمة والممارسات الغذائية الصحيحة في شهر رمضان.

وفي هذا الصدد قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية والأمراض الباطنية: «في البداية علينا التفريق بين نوعين من مرض السكر، مرض السكر من النوع الأول ويخضع أصحابه للعلاج بحقن الأنسولين، ومرضى السكر من النوع الثاني ويعالج أصحابه بأدوية السكر المختلفة».

وأضاف «جبران» في تصريح لـ «الوطن»: «مريض السكر الذي يتعاطى الأدوية من المفضل له مراجعة الطبيب قبل الصيام، لأنه من المحتمل أن يقوم الطبيب بتغيير الجرعات خلال الصيام، وتختلف كل حالة عن الأخرى في مرض السكر، أما بالنسبة لمريض السكر من النوع الأول الذي يتعاطى الأنسولين، فليس عليه الصيام على الإطلاق وفقا لنص الآية الكريمة: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وهي إجازة إفطار للمريض».

حالات تستوجب إفطار مريض السكر في رمضان

وإذا سُمح لمريض السكر بـ الصيام في مضان، عليه المداومة على قياس نسبة السكر على مدار اليوم، وفي أي وقت إذا وجد المريض أن السكر أقل من 70 أو أعلى من 300 ملليجرام/ ديسيلتر، عليه أن يسارع بالإفطار تجنبا للمضاعفات التي قد تفضي إلى الوفاة خلال دقائق: «على المريض أيضا قياس السكر قبل الإفطار وبعد الإفطار بساعتين وقبل السحور وفي منتصف النهار».

وحذر «جبران»، من خطورة صيام مرضى السكر الذين تعرضوا لأزمات صحية أدت إلى دخولهم المستشفى قبل شهر رمضان.

نصائح لمرضى السكر في رمضان

وتابع:: «الإفطار بلحة واحدة مع شرب الماء، على أن يكون فاترا مع الابتعاد عن المثلجات على معدة خاوية، ثم الصلاة، يعقبها الشوربة الدافئة، ثم البروتينات، مع خضار وسلاطة، ثم النشويات، وبالنسبة للحلويات، يمكن تناول قطعة صغيرة، على أن يكون ذلك بعد الإفطار بنحو ساعتين، ويمكن تناول البلح بالتبادل في أيام أخرى مع الحلويات، أي لا يتم الجمع بين الإثنين في يوم واحد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ للأنسولين في الدم، ويمكن تناول وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور».

وأكمل: «يفضل لمريض السكر تناول السحور متأخرا قدر الإمكان، على أن يحتوى على أطعمة صحية خالية من المقليات وتحتوي على البروتين، مع الاهتمام بتناول الخضار وكذلك النشويات»، مؤكدا أهمية الحرص على شرب كميات كافية من المياه بين الإفطار والسحور، وليس بكميات كبيرة مع السحور.

الممنوعات على مرضى السكر في الصيام

- يمنع تماما شرب المياه الغازية.

- السكر الأبيض والعصائر المحتوية على السكريات.