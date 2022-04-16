سعر كيلو البامية اليوم السبت 16-4-2022.. مش موجودة في سوق العبور

أقاويل كثيرة حول سعر كيلو البامية اليوم وارتفاعها بشكل كبير، جعل الكثيرين يبحثون عن أسعارها عبر محركات البحث المختلفة، حرصًا منهم على معرفة أسعارها قبل الشراء، والتحقق من تلك الأسعار المنتشرة، والتي تشير إلى وصولها إلى سعر 150 جنيهًا، وما سبب حدوث ذلك.

واهتماما بما يبحث عنه القراء والمتابعين عبر محركات البحث المختلفة بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر كيلو البامية اليوم في الأسواق، وأسعار الخضروات الأخرى في سوق العبور، والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو البامية اليوم

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة خلال حديثه لـ «الوطن» أن الأسواق التجارية خالية تماما من البامية، فهذا لم يكن الموسم الخاص بها، وأرجع العديد من التجار سبب ارتفاع سعر كيلو البامية اليوم إلى عدم توافرها في أسواق الجملة، ما جعل أسعارها ترتفع في أسواق التجزئة، ليتراوح سعرها بين 80 و100 جنيه في أسواق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- الطماطم: وصل سعر كيلو الطماطم لقيمة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

- البطاطس: ووصل سعر كيلو البطاطس لقيمة تتراوح بين 1.25 و4 جنيهات.

- البصل: وتراوح سعر البصل بين 1 و 2.25 جنيه.

- الكوسة: وتراوح سعر الكوسة بين 2.5 و 4.5 جنيه.

- الفاصوليا: وصل سعر كيلو الفاصوليا لقيمة تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

- الفلفل الرومي: يتراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و8 جنيهات.

- الفلفل الحامي: يتراوح سعر الفلفل الحامي بين 8 و 12 جنيهًا.

- الملوخية: يتراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

- الخيار: يتراوح سعر كيلو الخيار بين 4 و5 جنيهات.

- البسلة: ويتراوح سعر كيلو البسلة بين 4 و5 جنيهات.

- الثوم: يتراوح سعر كيلو الثوم بين 3.5 و 5.5 جنيه.

- ورق العنب: ويتراوح سعر كيلو ورق العنب بين 18 و22 جنيهًا.