شعبة الخضر: الفاصوليا تراجعت 18 جنيها والبامية مرتفعة.. اعرف السر

تراجعت أسعار الفاصوليا الخضراء اليوم الخميس 14-4-2022 في سوق العبور بقيمة تتجاوز الـ18جنيهًا، لتباع بسعر 7 جنيهات للكيلو مقابل 25 خلال الأيام الماضية، فيما بيعت البامية بسعر مرتفع في أسواق التجزئة منذ أسبوع، وأرجع تجار ارتفاع أسعار البامية إلى قلة المعروض منها لأنها لازالت لم تنضج بعد والموجود منها الآن بشائر فقط.

ونصح التجارالمواطنين بعدم شراء البامية إلا فى الأوقات بدايةً من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري، للحصول عليها بأسعارمناسبة، لافتين إلى أن المعروض منها حاليا لا يخرج عن 100كيلو فقط، وهو ما يؤهلها لمواصلة الارتفاع.

كان ذلك بحسب حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة في تصريحاته لـ«الوطن»، والذي قال إن سعر الطماطم تراجعت فى سوق العبور لتباع بسعر يتراوح ما بين 5.5 الى 11.5 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيد من التراجع بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تساعد على نضوج الثمار.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن تراجع الأسعار لن يقتصر على الطماطم فقط، بل ستواصل عدد من المحاصيل الزراعية من أصناف الفاكهة التراجع، إلى أن تصل لمعدلاتها الطبيعية، ومنها البامية والملوخية وورق العنب.

شعبة الخضر والزراعة تطرح طماطم بـ10جنيهات

وأشار نائب رئيس شعبة الخضر إلى أن هناك تعاون مع وزارة الزراعة بطرح الطماطم بأسعارتنافسية بسعر 10 جنيهات للكيلو.

العروة الصيفية الأكثر إنتاجية

وأوضح «حاتم» أن الأسواق لم تشهد نقصًا في المعروض بالرغم من زيادة الطلب، موضحًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد نضوج محاصيل العروة الصيفية من كافة أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية.

متابعًا أنه بداية من الأسبوع القادم سيتراجع بشكل كبير الإقبال على الخضروات واللجوء إلى الأسماك نظرًا لأن الـ10 ايام الاولى من الشهرالفضيل تشهد إقبالًا كبيرًا بسبب العزومات.

أسعار الخضروات

- البطاطس بسعر 2.5-4.25 جنيهًا للكيلو .

- الفاصوليا تباع بسعر من 5 إلى 7 جنيهات.

- جزر بدون عروش يباع بسعر 1.5 إلى 3.5 جنيهًا للكيلو

- وتباع الكوسة بسعر تراوح ما بين 2.5-3.5جنيهًا للكيلو

- يباع الباذنجان البلدي بسعر تراوح ما بين 5-7جنيها -

ويباع الفلفل الرومى بسعر تراوح مابين 7-9 جنيهات

- والخيار يباع بسعر تراوح بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.