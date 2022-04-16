خيمة رمضانية لأول مرة في حديقة الأورمان بالجيزة.. إفطار وسحور ومشاهدة المسلسلات

صرح المهندس عماد عبدالمنعم القائم بعمل مدير حديقة الأورمان بالجيزة أن الحديقة ولأول مرة تقدم خدماتها للجمهور طوال ايام وليالى شهر رمضان الكريم بعد الافطار على وهامش معرض «زهور الربيع» الذي مازال مستمرا حتى نهاية الشهر الكريم، وكذلك استمرار معرض «خير مزارعنا لأهالينا» حيث يقدم السلع والمنتجات الأساسية من اللحوم والاسماك والخضروات والفاكهة وكافة السلع الغذائية بخصومات تصل الي 25%

خيمة رمضانية لأول مرة بحديقة الاورمان

وأضاف «عبدالمنعم» أنه أيضا ولأول مرة بحديقة الاورمان سوف يتم غدا الأحد افتتاح خيمة «خيرات رمضان» التى تقدم وجبات الافطار والسحور والمشروبات باسعار خارج المنافسة في متناول الجميع، مع عرض مسلسلات رمضان على شاشة عملاقة وتخصيص منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال، مع تقديم كافة الخدمات الرمضانية والليالي الرمضانية المميزة.

جهود وزارة الزراعة لتطوير الحديقة العريقة

وتشمل الحديقة أيضا وجود بازار للسلع الرمضانية ومستلزمات العيد واحتياجات الشباب والأطفال، وذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة لتطوير الحديقة العريقة حتى تكون قادرة علي استضافة المهرجانات والمعارض الدولية والعالمية.