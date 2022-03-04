الزراعة في أسبوع.. افتتاح معرض الزهور واستقبال 32 متدربا أجنبيا

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي»، في نسخته رقم 80، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

اجتماع رئيس مجلس الوزراء بوزير الزراعة

وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث استعرض اللقاء تقريراً حول أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية.

وبحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المهندس وليد بن خلفان بن عبدالله المعمري مدير الحجر الزراعي بدولة سلطنة عمان الشقيقة، سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال المنتجات الزراعية الطازجة، كما استقبل وزير الزراعة «مونتيجومرى سايمس»، المدير التنفيذي بالمركز الدولي للأسماك والوفد المرافق له، حيث أكد وزير الزراعة على ضرورة أن يكون للمركز الدولي دورا في تنمية الثروة السمكية في مصر وأفريقيا، نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة.

بدء التجارب السريرية للقاح المصري إيجي فاكس

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال هذا الأسبوع بدء التجارب السريرية للقاح المصري إيجي فاكس المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما وزع وزير الزراعة، ومحافظ البحيرة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ونائب وزير الزراعة، ورئيس البنك الزراعي المصري، أول دفعة من العشار المحسنة «سمنتال»، ثنائية الغرض «ألبان – لحوم»، على صغار المربين من الأسر الأولى بالرعاية، كما تفقد الوزير الزراعة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية.

افتتاح معرض زهور الربيع الـ89 بحديقة الأورمان

وافتتح القصير والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع الـ89 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كما صرح وزير الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»، أعلنت، عبر موقعها الرسمي عن اعتماد المزيد من المنشآت المصرية ضمن قائمة المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور ليبلغ عدد المنشآت حتى الآن 33 منشأة إضافة إلى 4 مجازر دواجن بإجمالي 37 منشأة.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف بعنوان: «قنا .. ثروة خضراء على جانبي النيل»، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي في 3 مارس من كل عام.

الوزارة تستقبل 32 متدربا من الدول الإفريقية وبعض دول شرق أسيا والهند

واستقبلت وزارة الزراعة 32 متدربا من الدول الإفريقية وبعض دول شرق أسيا والهند للتدريب بالمركز الدولي للزراعة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث تم استئناف الدورات التدريبية بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 4 دورات تدريبية خلال هذا الأسبوع، حول موضوعات التغذية العلاجية، وتصنيع منتجات الألبان، كذلك نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوتين إرشاديتين فى محافظتي المنيا وكفر الشيخ بعنوان «توعية الزراع بالتوصيات الفنية الخاصة بمحصول بنجر السكر وكيفية التغلب على مشاكل الإنتاج والتسويق».

كما أطلق معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان: «الأمراض المحمولة بالبذور - الكشف - التشخيص - المكافحة»، خلال فترة من 27 فبراير وحتى 3 مارس، كذلك نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورشة العمل السنوية في محطة بحوث سخا الزراعية بمحافظة كفر الشيخ وذلك لعرض ومناقشة نتائج البرنامج القومي لبحوث الأرز لموسم 2021.

وتفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات وباحثي المعهد، الحالة المرضية لزراعات محصول القمح لعدد من المزارعين فى محافظة كفر الشيخ، واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفدا رسميا من سلطنة عمان، وتفقد الوفد أقسام المعمل والاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة، وبلغ اجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع، بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 6500 شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا باسم: «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.