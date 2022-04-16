«الكيلو بـ45 جنيه مش 200».. نقيب الفلاحين يوضح سبب ارتفاع أسعار البامية

نفى حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، ما تردد من وصول كيلو البامية في الأسواق لسعر 200 جنيه للكيلو، مؤكداً أن سعرها في أسواق الجملة يتراوح بين 40 و45 جنيهًا.

أبو صدام: المحصول تضرر من استمرار البرودة

أضاف أبو صدام في بيان له أن المساحات المنزرعة بالبامية حالياً محدوده، وتزرع في شهر نوفمبر الماضي تحت أغطيه بلاستيكية ورفع عنها الأغطية في مارس الماضي ومعظم المساحات التي جرى كشفها للشمس مبكراً تضررت من البرودة وتأخر إنتاجها وضعفت كمية المنتج منها.

وأشار «أبو صدام»، إلى أن إرتفاع سعر البامية يرجع إلى أن قلة المعروض حالياً بسبب قلة الإنتاج في بداية موسم البامية مع زيادة الطلب لتهافت المستهلكين على بشاير البامية، في ظل تزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك حيث يزيد معدل استهلاك المنتجات الغذائية.

توقعات بانخفاض الأسعار إلى 20 جنيهًا

وأوضح نقيب الفلاحين، أن نهاية شهر أبريل سوف يشهد كثرة المعروض من البامية وانخفاض أسعارها إلى 20 جنيهًا للكيلو ويستمر الانخفاض حتى تصل أسعارها إلى المعدل الطبيعي بعد ارتفاع حرارة الجو وزيادة الإنتاج.