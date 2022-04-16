الأعمال المستحبة عند زيارة القبور كما وردت عن النبي محمد

الأعمال المستحبة عند زيارة القبور هي الدعاء والاستغفار والصدقة عن المتوفى كما ورد عن رسول الله، إذ أن زيارة القبور سنة من السنن المؤكّدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (إِنَّي كنتُ نهيتكم عنْ زيارة القبور، فزوروها، لُتذكّركم زيارتُها خيرًا).

الدعاء على القبور

ومن الأعمال المستحبة عند زيارة القبور، كما جاء في سنة النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الدعاء منها ما جاء في الحديث: (مرَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقبورٍ بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: السَّلام عليكم يا أهل القُبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثرِ)، أو يقول ما ورد عن السيد عاىشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (فإنَّ جبرِيل أتاني، فقال: إنَّ ربَّك يأمرُك أن تأتي أَهل البقيع فتستغفر لهم، قالت: قُلتُ: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قُولي: السَّلام على أهل الدِّيار من المؤْمنين والمسلمين، ويرحمُ اللَّهُ المُستقدمِين منَّا والمُستأخرِين، وإنَّا إن شاء اللَّهُ بكُم للاحقُونَ)،

ويقول الزائر أيضًا: «سلامٌ عليكُم دار قومٍ مُؤْمنِين وإِنَّا إن شاء اللَّهُ بكُم لاحقُون اللَّهمَّ لا تحرِمنا أجرهُم ولا تفتنَّا بعدهُم». وذهب جمهور العلماء إلى زيارة القبور سنةٌ مستحبةٌ، وقال بعضهم: زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- سنةٌ، والدعاء من الأعمال المستحبة عن زيارة القبور إذ دعا رسول الله كما قال صلى الله عليه وسلم: (الدعاء هو العبادة).

قراءة القرآن على القبور

ويبحث الكثير من الناس عبر محركات البحث المختلفة عن الأعمال المستحبة عند زيارة القبور، إذ أنه من الأعمال الثابتة والمستحبة أيضًا هي قراءة القرآن عن زيارة القبور وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن على المقابر هو فعل السلف والخلف، وقراءة القرآن على قبر المتوفى جائز ولا شيء فيه.