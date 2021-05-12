إجراءات الحكومة بشأن زيارة القبور يوم العيد 

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتساءل عدد من المواطنين عن كيفية الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الحكومة بشأن زيارة المقابرخلال العيد، وهو طقس معتاد لأغلب الأسر.

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن التجمعات ممنوعة حفاظا على سلامة المواطنين، وبالتالي لا داعي من تكثيف زيارات المقابر خلال أول أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى الوحدات المحلية بالتعاون مع الشرطة منع وفض أي تجمعات لضمان سلامة المواطنين وكل مواطن عليه دور كبير في اتباع الإجراءات الوقائية وتفعيلها فالوقاية خير من العلاج، فأي تجمعات أو فعاليات حاليا غير مرغوب فيها وممنوعة، وذلك مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحدائق والمتنزهات والشواطئ ممنوعة أيام العيد وأيضا حظر أي احتفالات أو إقامة سرادقات عزاء وأفراح، وذلك تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

مواعيد غلق المحال وإجراءات زيارة المقابر في العيد

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية والمقاهي خلال أجازة عيد الفطر المبارك فى التاسعة مساء واتخاذ إجراء قانونى ضد المخالفين بالغلق وغرامة مالية تصل لـ4 آلاف جنيه، فضلا عن غلق أي مقهى يقدم الشيشة لمدة شهر، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مقهى يقدم الشيشة لاتخاذ إجراءات فورية بشأنه.

غرفة العمليات تتابع الموقف وضوابط لزيارة المقابر في العيد

وأوضح أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات أولا بأول أي تجاوزات أو مشكلات حتى يتم التعامل الفوري، وسيتم خلال فترة العيد التركيز على تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وعدم التهاون مع المخالفين، وتم تكليف القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمحافظين بجولات ميدانية لمتابعة الموقف والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا لضمان سلامة المواطنين وليس بهدف التضييق عليهم كما يظن البعض.