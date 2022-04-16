شيخ الأزهر: 99% من المذنبين لا يراهم أحد لأن الله يسترهم «فيديو»

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وأجمع عليها المسلمون، اسم الغفار، فقد ورد في القرآن في غير مناسبة، مثل «ألا وهو العزيز الغفار» و«نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم»، و«إني لغفار لمن تاب وءامن»، و«غافر الذنب وقابل التوبة».

وأضاف الإمام الأكبر خلال برنامج «حديث الإمام الطيب» المذاع على فضائية «الحياة»، أنّ لفظ «غفار» على صيغة «فعال» تدل على الكثرة والتكرار، وهو ما يعني أن الله سبحانه وتعالى كثير الغفران والعفو وهو يغفر ويستر ويعفو على مستوى جميع صيغ اللغة العربية.

أصل لفظ الغفار

وأكد الطيب، أن اسم غفار أُشتق من الغَفْر وهو الستر، يعني التغطية، أو أنه سبحانه وتعالى يستر ذنوب عباده في الدنيا ويغفرها لهم في الآخرة: «هذا الكلام يبدو بسيطا، لكن 99% من المذنبين والآثمين والعصاة لا يراهم أحد، لأن الله يسترهم».

وأشار إلى أن الغفار يعني أنه يستر ذنوب عباده وفضائحهم وأفعالهم القبيحة، ثم يعفو عنها ويغفرها في الدار الآخرة يوم القيامة.

بعد نظر الإمام الغزالي

ولفت شيخ الأزهر، إلى أن الإمام الغزالي رُزق بنظر بعيد جدا في هذه المعاني، ولم يُسبق إلى ما قاله بشأن اسم الغفار بمعنى الستار، أي الكثرة، فقال لأنه يستر فضائح العبد على أكثر من مستوى، أول شيء، يستر قبائحه في باطنه، ثم زين ظاهره بالحسن والبهاء والنظافة، ثانيا، وهناك القبائح المعنوية وهي أمراض القلب، مثل الحقد والكره والحسد والتعالي.