الطيب: لا نتأثر بأخلاق الصوم في أي شيء.. «اللي بنحوشه في السنة بنصرفه في رمضان»

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن لولا ستر الله للذنوب وغفرانها إياها لما عاش أحد، لأن الإنسان عندما يرى كم العداء في قلب إنسان آخر تجاهه قد يقتله أو يتخلص منه أو على الأقل يقاطعه فتتوقف الحياة.

وأضاف الإمام الأكبر خلال برنامج «حديث الإمام الطيب» المذاع على فضائية «الحياة»، أنّ القرآن والأوامر والنواهي نزلت، لكن تحتاج إلى قانون يلزم الناس بالأخلاق النبيلة الموجودة في القرآن ويضرب على أيديهم إذا تعدوا حدودهم على الآخرين، وذلك خلال حديثه عن بعض الممارسات الخاطئة ذات الصلة بفضح الستر وإظهار مساوئ وعيوب الآخرين على منصات السوشيال ميديا.

وعن كثرة هذه الممارسات، قال الطيب: «ليس لنا من الإسلام إلا هذا الاسم، وفي رمضان، لا نتأثر بأخلاق الصوم في أي شيء، لا في الطعام أو السهر أو الصلاة .. اللي بنحوشه في السنة بنصرفه في رمضان، مع إن المفروض اللي نحوشه في رمضان نعيش عليه شهرين تلاتة وأربع، لأننا يجب أن نقلل من الأكل وننكفئ في الداخل ونتعلم التركيز على التفكير والنفس، إنما مسلسل ياخدك ومسلسل يسيبك، إلى أن يروح الكله بهذه الصورة، ثم نذهب في النهار والدموع مليانة في عيوننا ونتثاءب ومش عارفين نشتغل، هل هذا هو شهر رمضان؟! أبدًا، هذا شهر صيانة القدرة والإرادة والعزيمة والصبر».

شكوى من ممارسات السوشيال ميديا

وتابع الطيب: «أعتقد أن في بلاد كثيرة، لا يستطيع أحد في أي قناة من القنوات أن يمس شخصا، وإلا فإنه سيمثل أمام القانون والقضاء، ولكن ابتلينا بشيء من هذا، إذا رأوا حسنة أخفوها وإن رأوا سيئة أذاعوا، وإن لم يروا سيئة اخترعوها، والإنسان يسمع عن نفسه أكاذيب ولا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام أولاده، زوجته، أو أسرته».

دعوة إلى سن قانون

وأكد، أنه يتمنى تقنين هذه الظاهرة ووضع قانون رادع، لأن من يعتدي على سمعة أحد كأنما قتله أو أصابه: «هذا الأمر يعبر عن ضعف الإيمان والإسلام عند من يفعله، ووالله سبحانه وتعالى يأمر المسلم بأنه إن رأى سيئة بعينيه عليه أن يسترها».

وأشار، إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع عورات الناس، ووعد الذي يتتبع عورات الناس أن الله سيتتبع عوراته وسيفضحه حتى لو في قلب بيته.