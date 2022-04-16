وفاة شاب في مباراة كرة قدم تعيد للأذهان مأساة نجم الأهلي محمد عبدالوهاب

أعادت وفاة الشاب محمد عبدالمنعم، أثناء لعب مباراة كرة القدم مع رفاقه في مدينة قنا، إلى الأذهان، واقعة وفاة اللاعب محمد عبدالوهاب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، الذي توفي أثناء مرانه في النادي في أغسطس عام 2006، وعدة وقائع أخرى لوفاة لاعبين أثناء المباريات أو التدريبات.

وتكررت الواقعة مرات عدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فأثناء لعب المباريات أو التدريبات وبسبب الإصابات والالتحامات القوية، أو بسبب الإجهاد والسكتات القلبية، إذ يسقط بعض لاعبي كرة القدم في الملاعب ويفارقوا الحياة، وهو ما يسبب حالة كبيرة من الحزن لدى زملائه والمشاهدين والمتابعين.

وفاة اللاعب العماني منذر الحراصي

وكانت آخر واقعة لوفاة لاعب أثناء مباراة كرة قدم، هي واقعة وفاة اللاعب الشهير منذر الحراصي لاعب نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عمان، ميتًا على أرضية الملعب بشكل مفاجئ بعدما تعرض لأزمة قلبية وفشل كل محاولات إسعافه وإفاقته، وتأكد وفاته في الحال، وسط حالة من الحزن عمت أرجاء الملعب.

وفاة لاعب جزائري اصطدم مع حارس مرمى فريقه

وسبقت تلك الواقعة، وفاة اللاعب سفيان لوكار، 28 سنة، لاعب نادى مولودية سعيدة الجزائري، في المباراة التي جمعت فريقه مع نادي جمعية وهران على ملعب الحبيب بوعقل، في بطولة القسم الثاني الجزائري، وذلك بعدما اصطدم اللاعب بشدة مع حارس مرمى فريقه اللاعب بن دولة، أثناء محاولاتهما إبعاد كرة هوائية، لكن اللاعب تمكن من استئناف اللعب بفضل الإسعافات التي تلقاها من طرف الطاقم الطبي، لكنه بعد نزوله مرة أخرى سقط بمفرده على أرضية الملعب وفارق الحياة أثناء نقله للمستشفى.

وفاة المدرب أدهم السلحدار بعد هدف مفاجئ لفريقه

ولم يتوقف الأمر عند اللاعبين، إذ توفى الكابتن أدهم السلحدار، المدير الفني لنادي المجد السكندري ومدرب الإسماعيلي السابق، إثر تعرضه لأزمة قلبية عقب إحراز فريقه المجد هدف في الوقت القاتل أمام نادي الزرقا في إحدى مباريات القسم الثاني، العام الماضي.