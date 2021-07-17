تفاصيل وفاة اللاعب «بيومي» بمركز شباب قويسنا أمام شقيقه وأبنائه

كشف محسن لطفي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، تفاصيل جديدة في وفاة اللاعب السابق عماد بيومي، الذي توفى بشكل مفاجئ، أثناء مباراة ودية في ذكرى وفاة اللاعب السابق أيمن حنضل، مؤكداً أن شقيقه وأبناءه الاثنين كانوا يتابعون المباراة من المدرجات، وشاهدوا لحظة سقوطه على الأرض ووفاته.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز شباب قويسنا، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أن الوفاة كانت صادمة للجميع، وخاصةً لشقيقه وأبنائه، مؤكداً أنهم دخلوا في حالة صدمة كبيرة وبكاء هستيري بعد سقوطه على الأرض، مؤكداً أن جميع الحضور أصابتهم حالة من الذهول والصدمة الشديدة بعد وفاته.

وأوضح أن اللاعب عماد بيومي كان محبوباً بشدة في أوساط الرياضيين، ليس في مركز قويسنا فقط، وإنما بين الرياضيين على مستوي محافظة المنوفية، مشيراً إلى أنه كان محبوباً من الجميع، وكان لا يتأخر عن مساعدة أو خدمة أحد، سواء في المجال الرياضي أو خارجة.

وشيع المئات من أهالي قرية «شرانيس» ومركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، جنازة اللاعب السابق عماد بيومي، الذي توفى أثناء لعب مباراة ودية بين قدامى اللاعبين، في ذكرى وفاة اللاعب الراحل أيمن حنضل، وسط حالة من الحزن الشديد من جميع المشاركين، وبحضور عدد كبير من لاعبي كرة القدم السابقين والحالين من محافظة المنوفية.

وأكد عدد من الأهالي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجنازة كانت مهيبة بحضور المئات، من بينهم العديد من لاعبي نادي جمهورية شبين الكوم السابقين، وعدد كبير من الرياضيين من أبناء قويسنا، موضحين أن الفقيد كان محبوباً جداً من الجميع، وكان يتميز بحسن الخلق، وكان يخدم الجميع ولا يتأخر عنهم.