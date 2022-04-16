ذكر في الاختيار 3.. أحكام بالإعدام والسجن لعناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابي

دارت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 التي عُرضت اليوم بعنوان «مجلس الشعب»، حول عناصر «تنظيم أجناد مصر الإرهابي»، الذي تشكل في عام 2013، والذي أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات على قوات الأمن في القاهرة ومدن أخرى.

التنظيم الإرهابي يتبنى استهداف رجال الشرطة

تنظيم أجناد مصر الإرهابي كان مسؤولا عن بعض العمليات الإرهابية العنيفة التي وقعت في مصر، واستهدفت ضباط الشرطة، إذ تبنى استهداف تجمع لقوات الأمن قرب ميدان النهضة بمصر بالقاهرة مطلع أبريل 2014، مما أدى لمقتل ضابط أمن وجرح خمسة ضباط آخرين.

نفذ تفجيرات أسفر عن مقتل رجال شرطة

وفي يوم 18 أبريل 2014، وبالتحديد في ميدان لبنان بمحافظة الجيزة، نفذ التنظيم تفجيرا إرهابيًا آخر، عن طريق عبوة ناسفة، مما أسفر عن مصرع ضابط، وتبنى التنظيم الإرهابي زرع وتفجير عبوات ناسفة في محيط قصر الاتحادية بالقاهرة يوم الـ14 من يونيو 2014، مما أسفر عن مقتل رجلي شرطة.

إدراج التنظيم جماعة إرهابية

وقضت محكمة الجنايات، في 22 مايو من عام 2014، بإدراج عناصر «تنظيم أجناد مصر»، ضمن الجماعات الإرهابية، فضلًا عن إدراج وزارة الخارجية الأمريكية للتنظيم ضمن قائمتها للإرهاب الدولي في ديسمبر 2014.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

أما في تفاصيل القضية، فجاء في قرار الإحالة أنه في عام 2013، نشأ التنظيم وهو جماعة تكفيرية تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتكفر الحاكم وتدعوا للخروج عليه، وتسعى للاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

وفي يوليو 2014 أحالت نيابة أمن الدولة 20 متهمًا في القضية التي حملت رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، للمحاكمة الجنائية، وفي يوليو من عام 2015 أحالت النيابة 22 متهمًا آخرين في القضية، وفي مارس 2017، جرى إحالة اثنين متهمين آخرين في القضية ليصل عدد المتهمين إلى 44 متهمًا.

إحالة المتهمين للمفتي

وقضت محكمة الجنايات في 8 أكتوبر من عام 2017، بإحالة 13 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وفي 7 ديسمبر 2017 صدر الحكم بإعدام المتهمين الـ13، والسجن المؤبد لـ17 متهمًا آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا لمتهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين والبراءة لـ5 متهمين.

وفي مايو من العام 2019 بعد تقدم عدد من المتهمين بنقض على الحكم، رفضت محكمة النقض طلبهم، وأيدت حكمها على المتهمين بالإعدام شنقا، والمؤبد والمشدد لباقي المتهمين.