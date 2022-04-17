4 أشياء يستحب فعلها عند ختم القرآن.. منها حضور القلب وجمع الأهل

نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، 4 أشياء يستحب فعلها عند ختم القرآن الكريم، خاصة أنّ الكثير من الصائمين ختموا أو اقتربوا من ختم قراءة كتاب الله كاملا هذه الأيام، مع انتصاف شهر رمضان المبارك، كما أوضح المجمع وقت الدعاء المستحب ووقت الختم.

ختم القرآن الكريم

وذكر مجمع البحوث الإسلامية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، ما يستحب فعله عند ختم القرآن الكريم، وهو كما يلي:

1- تدبر القرآن مع حضور القلب.

2- يستحب الدعاء عقب الختمة استحبابا شديدا.

3- جمع الأهل عند الختم والدعاء.

4- ختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار.

دعاء ختم القرآن

وبشأن دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل، فهناك دعاء أكثر تداولًا بين قراء كتاب الله سبحانه وتعالى، ويمكن للمرء أن يدعو الله بما يشاء، وفيما يلي ينص الدعاء المتداول على الآتي: «اللهم ارحمني بالقرءان واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه، اللهم إنّي أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم إنّي أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة، اللهم إنّي أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار».

وتضمن نص دعاء ختم القرآن الكريم أيضا: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا».