داعية يوضح حكم نسيان سجود السهو: لا يبطل الصلاة

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة عن حكم نسيان سجود السهو وذلك لمعرفة الحكم حتى يتأكد الشخص من صحة صلاته، حتى يعاني البعض من النسيان في الصلاة بسبب الأمراض أو بسبب ضغوط الحياة.

حكم نسيان سجود السهو

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير حكم نسيان سجود السهو وهل يبطل الصلاة أم الصلاة صحيحة، حيث تساءل البعض عن هذا السؤال.

حكم نسيان سجود السهو

وأوضح الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، فيما يخص حكم نسيان سجود السهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد أنواعاً من سجود السهو، ومن الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان».

سجود السهو

وأضاف الداعية أحمد صبري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا شك الإنسان هل صلى اثنتين أم ثلاث يجعلها اثنتين يبني على الأقل وهو اليقين، وإن شك أنها ثلاث أو أربع جعلها ثلاثاً ثم أكمل، ثم بعد هذا يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وهكذا لو سها عن قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، أو عن (سبحان ربي الأعلى) في السجود أو عن قول (رب اغفر لي) بين السجدتين، أو سها عن قول (ربنا ولك الحمد) عند ارتفاعه من الركوع، أو سها الإمام أو المنفرد عن قول (سمع الله لمن حمده) كل هؤلاء يشرع لهم عليهم سجود السهو، سجدتان قبل أن يسلم.

سجود السهو في الصلاة

وأشار «صبري» فيما يتعلق بحكم نسيان سجود السهو أن الشخص لو سلم من ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم من اثنتين في المغرب مثلاً، أو سلم من واحدة في الفجر أو الجمعة ناسياً فإنه يسجد للسهو، لكن في هذه الحالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده بعد السلام أفضل؛ لفعل النبي ﷺ، فإنه سلم مرة من ركعتين فنبه وكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين، ومرة سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام فنبه فكمل صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم.

وقال الشيخ أحمد صبري، إن حكم نسيان سجود السهو لا يبطل الصلاة، وإذا نسي سجود السهو فصلاته صحيحة، ولكن متى ذكر سجد سجدتي السهو سواء في المسجد أو في بيته، وقال بعض أهل العلم: إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو، سواء في المسجد أو في بيته.