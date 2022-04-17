«الخارجية» تفتح باب التقديم لوظيفة ملحق دبلوماسي.. تعرف على الشروط

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عقد امتحان مسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بالوزارة، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 3 يوليو 2022 حتى الأربعاء 6 يوليو 2022، وأشار إعلان وزارة الخارجية إلى أنّ الامتحان سيتمّ عقده بمبنى كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

تفاصيل امتحان الملحق الدبلوماسي لوزارة الخارجية

وحول التفاصيل فإن الامتحان يشمل اللغة العربية واللغات الأجنبية، والقانون الدولي العام والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، وشمل الإعلان توضيح شروط المسابقة اعتباراً من يوم الاثنين 18 أبريل 2022، وتقديم الطلبات اعتباراً من 10 إلى 31 مايو 2022.

تدرج الدرجات الوظيفية

ووظيفة الملحق الدبلوماسي هي أولى الدرجات الدبلوماسية التي يُعين عليها المنضمين حديثاً للسلك الدبلوماسي والقنصلي المصري بعد اجتيازهم للاختبارات الخاصة بذلك، وتتدرج المناصب لتصل إلى سكرتير ثالث «نائب قنصل» إذ يشترط للترقية لهذه الدرجة قضاء 3 سنوات في درجة ملحق، وتصل إلى سكرتير ثان «قنصل مساعد»، إذ يشترط للترقية لهذه الدرجة قضاء 3 سنوات في درجة «سكرتير ثالث».

ويشار إلى أنّ السكرتير أول «قنصل من الدرجة الثانية»، ويشترط للترقية لهذه الدرجة قضاء 4 سنوات في درجة سكرتير ثان، مستشار «قنصل من الدرجة الأولى».

ويشترط للترقية لهذه الدرجة قضاء 4 سنوات في درجة سكرتير أول واجتياز دورة تدريبية تعقدها وزارة الخارجية لهذا الغرض، وفيما يتعلق بمنصب وزير مفوض «قنصل عام» يشترط للترقية لهذه الدرجة قضاء مدة 5 سنوات على الأقل في درجة مستشار، وألا تقل مدة خدمته الكلية عن 19 سنة، منها 10 سنوات على الأقل خدمة فعلية في السلك ما بين الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بمنصب «سفير فوق العادة مفوض» فتكون الترقية إلى درجة سفير على أساس الاختيار، تبعاً لكفاية مستوى أداء وسلوك المرشح للترقية طوال حياته الوظيفية، لتصل الترقيات في المناصب إلى «سفير بدرجة ممتاز» وتكون الترقية إلى درجة «سفير من الفئة الممتازة» بالاختيار على أساس التميز في الأداء في الوظيفة المرقى منها، ووفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانـون رقـم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009.