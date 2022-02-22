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بريطانيا: سنعلن عقوبات جديدة ضد روسيا لانتهاكها القانون الدولي

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أحمد حامد دياب
04:55 ص | الثلاثاء 22 فبراير 2022
مجلس الأمن

مجلس الأمن

عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث اعتبرت مندوبة المملكة المتحدة أن التدابير الروسية لها تداعيات على المدى الطويل، واصفة الخطوات الروسية بأنها تسخر من الالتزامات التي قطعتها روسيا.

وأعلنت مندوبة المملكة المتحدة أن بريطانيا ستعلن عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب انتهاكها الصارخ للقانون الدولي.

قرار بوتين

وكانت أزمة روسيا وأوكرانيا اشتعلت عقب إعلان بوتين اعترافه باستقلال منطقتين منفصلتين عن أوكرانيا، وهو ما أثار موجة استياء.

 

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بقلم أحمد حامد دياب