زيدان: الانتهاء من إنشاءات المتحف المصري الكبير بنسبة 100%

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إننا نستطيع الآن القول بأن لدينا المتحف المصري الكبير، بعد أن كنا نردد أننا لدينا مشروع المتحف المصري الكبير، ولكن على أرض الواقع الآن أصبح لدينا المتحف المصري الكبير والأعمال تجري على قدم وساق، ونسب الإنشاءات بالمتحف المصري الكبير تمت بنسبة 100%، ولدينا قاعة الملك توت عنخ آمون وهي من أفضل قاعات العرض على مستوى العالم، موجود بها أكثر من 85% من آثار الملك توت عنخ آمون، والتي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير ومن الأقصر ومن المتحف الحربي، حيث تم تجميعها لأول مرة بمكان واحد في فتارين المتحف المصري الكبير، طبقا لأحدث تقنيات العرض المتحفي وطبقا لأحدث وسائل الإضاءة الموجودة بالمتاحف العالمية.

الانتهاء من المسلة المتفردة في مدخل المتحف المصري

وأضاف مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه تم الانتهاء من المسلة المتفردة في مدخل المتحف المصري التي لا يوجد مثلها بأي مكان بالعالم، ثم البهو الذي يحتوي على آثار متنوعة من تمثال الملك رمسيس وآثار غرقى، والدرج العظيم الذي يعد من النوادر القليلة الموجودة على مستوى العالم، حيث يتم عرض آثار عليه وتم الانتهاء من وضع الآثار عليه والإضاءة والعرض المتحف.

في القريب العاجل سيتم وضع الآثار داخل القاعات الرئيسية

وشرح أنه يجري الآن العمل على قاعات العرض الرئيسية، والتي تبدأ من عصر ما قبل الأسر للعصر الروماني اليوناني ومعظم آثارها موجودة في المتحف، وفي القريب العاجل سيتم وضع الآثار داخل هذه القاعات الرئيسية.