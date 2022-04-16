رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشائها، عقب زيارته المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال.

وطالب رئيس الوزراء خلال تفقده، بضرورة تكثيف الأعمال بمختلف المحطات الجاري إنشاؤها ضمن الخط الرابع لمترو الانفاق، بما يسهم في سرعة دخولها الخدمة، مشيراً إلى أنه بانتهاء الأعمال الخاصة بهذه المحطات، ستحدث نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي، حيث سيتم توفير خدمات النقل الجماعي المتميزة، لتلك المنطقة الحيوية، وربطها بمناطق إقليم القاهرة الكبرى.

التوسع في إقامة خطوط لمترو الأنفاق لربط القاهرة الكبرى

وأضاف رئيس الوزراء أنّ الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ العديد من مشروعات النقل الجماعي، التي تستهدف من خلالها توفير خدمات نقل متطورة ومميزة للمواطنين، بما يسهم في سهولة ويسر حركتهم، منوهاً بأن من بين تلك المشروعات، مشروع المونوريل، والقطاع الكهربائي، إلى جانب التوسع في إقامة خطوط لمترو الأنفاق، لزيادة الربط بين مختلف المناطق على مستوى القاهرة الكبرى.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عصام والى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، حول نسب تنفيذ الأعمال داخل المحطة، والتى تأتى ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، موضحاً أنه يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة.

محطات المترو من الفسطاط حتى القاهرة الجديد

وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة، مؤكدًا أنّ من المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.