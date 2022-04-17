تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ«استعراض القوة في حلوان» لـ19 أبريل

قررت جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن في حلوان، لجلسة 19 أبريل لإحضار المتهمين من محبسهم.

تأجيل أولى الجلسات لإحضار المتهمين من محبسهم

صدَر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة وأمانة سر محمد طه وعبدالمسيح فل.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين الـ5 باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلهاب الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة

وأضاف أمر الإحالة، أنَّ هذه الجريمة قد وقعت بناء على جناية وجنحة آخرين، بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه، عمداً مع سبق إصرار وترصد انتقاماً منه لتقليله من شأن المتهم الأول، فتناوبوا عليه طعناً وضرباً بأسلحتهم البيضاء، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

كما ضربوا أحد المجني عليهم فأحدثوا ما به من إصابات وواردة بتقرير الطب الشرعي، وقد أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمون أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سنجة، وسكين، مطواة، وعصا»، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية، واستخدمنها في ارتكاب الجرائم السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.