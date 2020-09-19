ضبط مسجل خطر هارب من قضيتي استعراض قوة وشروع في قتل ببنها

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على مسجل خطر، هارب من حكم بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية شروع في قتل.

وتبين أن المتهم من منطقة قويسنا بالمنوفية، ويختبىء بإحدى قرى مركز بنها، وضُبط بحوزته بندقيه آلية، وذخير،ة و200 جرام حشيش، ومبلغ مالي، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، تفيد باختباء أحد العناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ الأحكام بإحدى قرى مركز بنها.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم من منطقة قويسنا بالمنوفية، وأنه يختبىء بإحدى قرى مركز بنها للهروب من الملاحقات الأمنية، وأنه سبق اتهامه في العديد من القضايا، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية استعراض قوة، ومحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية شروع في قتل.

وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية و9 طلقات، و200 جرام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، وتولت النيابة التحقيق.