النواب يوافق على اتفاق مقر مركز مكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع «الساحل والصحراء»

أنهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس،اليوم ، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين لاستكمال جدول الأعمال.

ووافق المجلس فى ختام أعمال جلسته التى بدأت فى الساعة الحادية عشر صباحا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس مصر رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء «س. ص»، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز مكافحة الإرهاب

أكد اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب أهمية علي قرار رئيس مصر رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

وقال اللواء العوضي خلال الجلسة العامة أن التنظيمات الإرهابية من أخطر التحديات التي تواجه الدول الافريقية وأضاف: «إيمانا بدور مصر لمساعدة الدول الافريقية تم إنشاء المركز لدعم الدول الافريقية لمكافحة الإرهاب وتدريب الكوادر التي تقوم بمكافحة الإرهاب في هذه الدول»، موضحا أن هذا يعزز دور مصر الريادي في المنطقة.

تحفيز التجارة والاستثمار في مصر

كما وافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب»، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ووافق مجلس النواب في جلسة اليوم، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.