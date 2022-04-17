عاجل.. النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا وبالوقوف، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر للجنة البرلمانية المشتركة والحكومة إلى ضبط الصياغات الواردة فى مشروع القانون.

كما وجه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الصالح العام للدولة المصرية .

14 مادة في مشروع القانون

ويتضمن مشروع القانون 14 مادة بواقع 3 فصول و يستهدف مشروع القانون تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وذلك فى ضوء خطة الحكومة.

وأكد التقرير البرلمانى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يستهدف إنشاء هيئة عامة تسمى «المركز القومي لإدارة المجال الجوي» وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة، وذلك لتأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، من خلال تحقيق موارد مالية للدولة.

تطوير استغلال المجال الجوي اقتصاديا

ويهدف إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي إلى:

- تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية.

- تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة «معلومات الطيران- معلومات رادارية».

- تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

- إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

11 اختصاصا للمركز القومي لإدارة المجال الجوي.

ووفقا للنص المقترح من الحكومة يعمل المركز على الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة:

1- إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي.

2- تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

3- المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

4- تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

5- تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

6- تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.

7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.

8- تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.

9- إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.

10- اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.

11- إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.