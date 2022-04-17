«ثقافة النواب» تناقش تحول الطاحونة الأثرية بالبحيرة لمقلب قمامة.. وتوصية عاجلة بترميمها

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، الطاحونة الهوائية الأثرية الموجودة بحي كوم الطواحين بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، والتي تحولت إلى مقلب للقمامة رغم الأهمية التاريخية والأثرية لها.

الإهمال يطال طاحونة هوائية بالبحيرة

وأشار النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إلى أن الطاحونة الهوائية طالها الإهمال على مدار سنوات، دون اعتبار للقيمة التاريخية والمادية والفنية التي تمثلها.

وأوضح زين الدين، أن الطاحونة الهوائية الأثرية في حي كوم الطواحين بمدينة إدكو آخر ما تبقى من 4 طواحين كانت موجودة فى مصر منذ عهد محمد علي باشا.

وأشار إلى أنه تم عمل مقايسة تقديرية منذ 2017 أكثر من مرة لإعاده الترميم بتكلفة 266.595 جنيه تقريباً ولم يتم التحرك للتنفيذ.

«زين الدين»: 266 ألف جنيه لترميم أثر له قيمة كبيرة

وقال زين الدين: حوالي 266 ألف جنيه لترميم أثر له قيمة ليس رقما كبيرا، ولا اعتقد أن الدولة لا تستطيع توفيره. من جانبها عبرت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، عن استيائها بوصول أثر في منتهى الأهمية إلى هذه المرحلة.

وأضاف: «هذا الأثر في منتهى الأهمية ولو انهار مش هنوجده تاني»، مطالبا محافظة البحيرة بضرورة عمل سور حول الطاحونة للحفاظ عليها من الانهيار، لاسيما أن هناك تقارير فنية حذرت من خطورة انهيارها.

سكرتير المحافظة: لجنة أوصت بسرعة الترميم

وأكد اللواء محمد بدر، سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، أن هناك أوجه إنفاق لدى المحافظة ليس من بينها الانفاق على الآثار.

وأشار إلى أن هناك لجنة أوصت بسرعة ترميم الطاحونة الهوائية باعتبارها أثر هام ولابد من الحفاظ عليه.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن الطاحونة الهوائية مسجلة في الآثار منذ 1951 وتخضع لقانون حماية الآثار، لافتا إلى أن لجنة الرسوم بمحافظة البحيرة استصدرت قرار في 2016 بهدمها لأنها تمثل خطرا داهما، إلا أنه جرى إلغاء قرار الإزالة.

وأعلن ممثل وزارة الآثار، في كلمته بمجلس النواب، أنه تم إدراج مشروع إعادة ترميم الطاحونة الهوائية في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، قائلا: سيجري بدء التنفيذ بمجرد وصول الاعتمادات المالية للسنة المالية الجديدة.

وعلقت الدكتورة درية شرف الدين، بضرورة التزام وزارة السياحية والآثار بما وعدت به، موجهة اللوم لمحافظة البحيرة، وأشارت إلى أن مبلغ الترميم زهيد جدا، وهناك إمكانية بأكثر من طريقة لتوفيره لترميم أثر في منتهى الأهمية.

وطالبت رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، بضرورة البحث عن بدائل أخرى، لاسيما في ظل ما تعانيه وزارة السياحة والآثار من ضعف الموارد، بسبب ما يشهده العالم من أحداث، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيض المخصصات المالية لها في العام المالي الجديد.