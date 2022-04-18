موعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين 17 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد السحور وأذان فجر اليوم الإثنين 17 رمضان في محافظة السويس، الموافق 18 أبريل 2022، وهو التوقيت الذي يلتزم به المسلمون الصائمون للامتناع عن تناول الطعام والشراب وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الإثنين 17 رمضان في محافظة السويس

وحدد البيان الصادر من الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان فجر اليوم الإثنين 17 رمضان في محافظة السويس عند الساعة 3:49 صباحا، وهو الموعد المحدد لامتناع المسلون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب.

فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 3:39 صباحا، وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس بعد تناول السحور للامتناع عن الطعام، استعدادا لبدء يوم جديد للصيام خلال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 رمضان فى محافظة السويس

كما يبحث المواطنون أيضا طوال أيام الشهر الفضيل عن مواقيت الصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، والتي جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة كالآتي:

موعد أذان الفجر الساعة 3:49 صباحا

موعد الشروق 5:20 صباحا

موعد أذان الظهر الساعة 11:49 صباحا

موعد أذان العصر الساعة 3:25 مساء

موعد أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:19 مساء

موعد أذان العشاء في تمام الساعة مساءً 7:40.