موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت 15 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، موعد أذان فجر اليوم السبت 16 أبريل 2022 الموافق 15 من شهر رمضان المبارك 1443هجري، وهو التوقيت الذي يلتزم به المسلمون الصائمون، إذ يتناولون السحور ويمتنعون عن الطعام والشراب، وكل مايبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع عندما يرفع أذان الفجر.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم السبت 15 رمضان

حدد البيان الصادر من الهيئة المصرية الهامة للمساحة، موعد أذان فجر اليوم السبت 15 رمضان 1443 الموافق 16 إبريل 2022، في تمام الساعة 3:51 صباحا، وهو الموعد المحدد لامتناع المسلون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب أو الاقتراب من أي مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم.

فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 3:41 وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس بعد تناول السحور لكي يهيئوا أنفسهم للصيام، إذ يكون موعد السحور ممتد حتى موعد الإمساك.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 رمضان

وبالنسبة للصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

صلاة الفجر تحين عند الساعة 3:51الشروق موعده 5:22 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:51 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:17 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة مساءً 7:38.