دعاء الرياح كما ورد عن النبي: «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا»

يبحث الكثيرون عن دعاء الرياح، خاصة وأنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح يقول دعاء الريح: «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ»، وفقا لما ورد عبر موقع دار الإفتاء المصرية.

وفي دعاء الرياح، أكدت دار الإفتاء أنه روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال: «سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها»، معنى من رَوْح الله - بفتح الراء - قال العلماء: معناه: من رحمة الله بعباده، كما بين الإمام النووي في كتابه المجموع.

نص دعاء الرياح

وأضافت دار الإفتاء في دعاء الرياح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تسبُّوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمِرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أُمِرت به»، وفقا لما أورده الإمام الترمذي في سننه من حديث أُبَي بن كعب رضي الله عنه.

دعاء الرياح كما ذكره الإمام الشافعي

أما الإمام الشافعي، قال في كتابه الأم عن دعاء الرياح: «ولا ينبغي لأحد أن يسُبَّ الرياح ؛ فإنها خلق لله تعالى مطيع، وجندٌ من أجناده، يجعلها رحمةً ونقمة إذا شاء»، مستدلًا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلًا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تلعنوا الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجَعت اللعنة عليه» (رواه الترمذي).