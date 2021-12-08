دعاء الرياح كما ورد عن النبي.. من روح الله تعالى

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية عدة تدوينات عن الشتاء والأمور المتعلقة به ومنها دعاء الرياح وبعض الخواطر التي ذكرت عن فصل الشتاء وخصائصه، وأشار إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هبوب الرياح حيث ذكر أنه قال «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»، أخرجه مسلم.

دعاء الرياح

وبخصوص دعاء الرياح أيضا فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إن: الريحُ مِن روحِ اللهِ، قال سَلَمَةُ: فروح ُاللهِ تأتي بالرحمةِ، وتأتي بالعذابِ، فإذا رأيتموها فلا تَسُبُّوها، وسلوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا باللهِ مِن شرِّها.. رواه أبو هريرة وأخرجه أبو داوود والنسائي، وأخرجه ابن ماجة بدون لفظ من روح الله.

وبالإضافة إلى دعاء الرياح فقد جاء في شرح الحديث أن لِلَّهِ عزَّ وجلَّ جنودٌا كثيرةٌ، ولا يَعْلمُ جُنودَه إلَّا هو سُبحانه وتَعالى، والرِّيحُ جُندٌ مِن جنودِ اللهِ عزَّ وجلَّ، جعَلَ اللهُ فيها رَحمةً، وجَعَل فيها عذابًا، وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «الرِّيحُ»، أي: الهواءُ، «مِن رَوْحِ اللهِ»، أي: مِن رحْمتِه وفرَجِه، يُرسِلُها ليُريحَ بها المؤمِنينَ، قال سلَمَةُ- وهو ابنُ شَبِيبٍ- أي: قال في رِوايةِ حَديثِه: «فرَوْحُ اللهِ تأْتي بالرَّحمَةِ»، أي: على المُؤمِنينَ والإغاثَةِ لهم، وبها يَنزِلُ المطَرُ النَّافِعُ بسَوْقِها وتَجْميعِها للسَّحابِ، «وتأْتي بالعَذابِ»، أي: على الكافِرين لإهلاكِهم، «فإذا رأيْتُموها»، أي: أدرَكْتُموها وأحسَسْتُم بها، «فلا تسُبُّوها»، أي: لا تلْعَنوها لضرَرٍ أصابَكم منها، «وسَلوا اللهَ»، أي: اسأَلوا اللهَ، «خيْرَها»، أي: مِن خيْرِ ما أُرسِلَت بهِ، «واستَعيذوا باللهِ مِن شرِّها»، أي: من شَرِّ ما أُرسِلَتْ بهِ.

الشتاء تذكرة وعبادة

وبعيدا عن دعاء الرياح فقد نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية عدة تدوينات في شكل صور حملت عنوان «الشتاء تذكرة وعبادة» عددت فيها بعض الفوائد في فصل الشتاء ومنها الصوم باعتباره عبادة عظيمة سهلة الاغتنام في أيامه الباردة قصيرة الساعات حيث يقل الشعور بالعطش ويتسنى للمسلم الاجتهاد في نوافلها وقضاء ما فاته من واجباتها.

وفيما يلي صور هذه التدوينات: