«التعاون الدولى»: نسعى لتحسين بيئة عمل المرأة بالقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن تمكين المرأة محور رئيسى فى العديد من استراتيجيات العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بهدف تعزيز دورها فى المجتمع وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتحسين وصولها للفرص الاقتصادية، وتغيير الصورة التقليدية عن دور المرأة، بما ينعكس على تعزيز النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت «المشاط»، خلال لقائها، اليوم، ليزلى ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، فى إطار مباحثات إقرار برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، بين الحكومة والوكالة، أن البرنامج المزمع تنفيذه يعمل على تحسين بيئة العمل للمرأة فى القطاع الخاص، وزيادة نسبة الشمول المالى، والحد من الممارسات غير السليمة تجاهها، وتحفيز القطاعات عالية النمو لتتيح فرص عمل أكبر للمرأة، وتدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يقلل من الفجوة فى سوق العمل. من جانبها، قالت «ريد» إن الوكالة الأمريكية للتنمية تُقدر شراكتها مع مصر، مؤكدة أن تمكين المرأة من الأهداف الرئيسية التى يتم العمل عليها بين الجانبين. وكشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، الذى صدر تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال لبناء مستقبل أفضل»، أن التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها لدعم جهود الدولة لتمكين المرأة وتعزيز التضامن بلغت 26 مليون دولار، فى صورة منح تنموية.