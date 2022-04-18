بعد قليل.. الحكم على حنين حسام فتاة التيك توك في قضية الإتجار بالبشر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، جلسة الحكم على فتاة التيك توك حنين حسام، في القضية التي تواجه فيها تهمة الإتجار بالبشر، والحث على الفسق.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، وهاني شحاتة.

وأجلت المحكمة الجلسة الماضية، لليوم، للنطق بالحكم على فتاة التيك توك حنين حسام.

صراخ وانهيار حنين حسام

وشهدت الجلسة الماضية، العديد من الأحداث، التي كان أبرزها صراخ حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام، بعد خروجها من غرفة المداولة بعد سماع المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، إلى أقوال عدد من الشهود في القضية، وكلام دفاعها الذي دفع بكيدية الاتهام وتلفيق القضية لموكلته، مضيفا أنها كانت حسنة النية، وأن الشركة القائمة على موقع التواصل الاجتماعي «لايكي» هي من طلبت منها الإعلان عن تطبيقها لحث الشباب على الاشتراك فيه؛ نظرا لارتفاع عدد متابعيها على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبرهن على كلامه بوجود مكالمات مسجلة بين حنين والشركة وهذه المكالمات تبرئها من القضية التي تواجه فيها تهمة الاتجار بالبشر.

حنين حسام: يا رب خدني

وخلال المرافعة شرح دفاع المتهمة حنين حسام الجملة التي قالتها في أحد فيديوهاتها وهي «سريرك مسرحك»، وأنها كانت تقصد بها ألعاب الأطفال وليس التصوير داخل غرفة النوم في أوضاع مخلة أو غير أخلاقية، وأنه عندما تم فحص الهاتف المحمول الخاص بها واللاب توب اتضح أنه لا توجد أي صورة واحدة عارية تدين موكلته.

وبعد انتهاء دفاع حنين حسام من مرافعته أجهشت الفتاة بالبكاء مرددة عبارة «يارب خدني علشان ارتاح أنا معملتش حاجة».