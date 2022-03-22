دفاع حنين حسام: «موكلتي كان بيجيلها اسكريبت مكتوب وبتقوله»

قال دفاع حنين حسام فتاة التيك توك، المتهمة في قضية الاتجار بالبشر والحث على الفسق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إن موكلته «كان بيجيلها اسكريبت تقوله فكانت بتقوله من غير ما تعرف نية الشركة، كما أن حساب حنين حسام خلال سنتين لا يتعدى 100 ألف جنيه معندهاش ملايين يعني».

التحويلات البنكية لـ حنين حسام

وأضاف أن هذا المبلغ نتيجة تعاقدها مع الشركة التي تنشر لها الفيديوهات، وهذا يفسر التحويلات البنكية الواردة بالتحقيقات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.