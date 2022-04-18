الحكم على متهم في قضية قتل الصحفية ميادة أشرف بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة الحكم على المتهم بـ«مقتل الصحفية ميادة أشرف».

وفي 11 فبراير من عام 2018، قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة متهمين في القضية بأحكام بين السجن المؤبد والبراءة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وآخرين، ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية «الإخوان»، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

تورط قيادات من الإخوان الإرهابية

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

كما كشفت التحقيقات، تدبير لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، تجمهرا بمنطقة عين شمس، بتاريخ 28 مارس 2014، تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة.

رحيل الصحفية ميادة أشرف

وأطلق أحد المتهمين عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف، أثناء تصويرها أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبدالرؤوف في رأسه، ما أودى بحياته.

واعترف 25 متهمًا في تحقيقات النيابة العامة، بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.