مركز الأزهر يوضح كيفية صلاة الضحى: ثوابها وعدد ركعاتها

كيفية صلاة الضحى وتوقيتها وثوابها، أوضحه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإليكترونية في تقرير له تحت عنوان «صلاة الضحى.. صلاة الأوابين» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيرًا إلى أنَّ المداومة على هذه العبادة التي تعد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال الأوابين.

كيفية صلاة الضحى

وبخصوص كيفية صلاة الضحى قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن للمسلم أن يؤدي صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانٍ، ويجوز أن يصلها ركعتين ركعتين، ويجعل لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.

وقت صلاة الضحى

وبخصوص وقت صلاة الضحى لفت المركز أيضا إلى أنها صلاةٌ تُؤدَّى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة تقريبًا، ويمتد وقتها إلى قبل الظهر بـ10 دقائق تقريبًا.

وبالإضافة إلى شرح كيفية صلاة الضحى فقد أكد مركز الأزهر أنه تسمَّى صلاة الضحى صلاة الأوَّابِينَ، أي: التَّوابين كثيري الرجوعِ إلى الله تعالى، مؤكّدًا أنَّ صلاة الضحى سنة مؤكّدة، واظب سيدنا رسول الله على أدائها، وأوصى بها ورغَّب فيها ويستحب محافظة المسلم عليها يوميًّا.

ثواب صلاة الضحى

كما تناول المركز ثواب صلاة الضحى مشيرا إلى أن ثوابها يعدل ثلاثمائة وستين صدقة، وهو عدد مفاصل جسم الإنسان؛ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». «أخرجه مسلم».

واختتم مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بقوله: «يؤدي المسلم واجباته الحياتية والوظيفية وله على ذلك أجر من الله سبحانه، والاجتهاد في النوافل خير ما ينشغل به العبد في وقت فراغه، بما لا يؤثر على عمله أو وظيفته».