وزيرة البيئة: نسعى إلى دعم التحركات الدولية لتنفيذ إلتزامات المناخ خلال COP27

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في قمة «بيئة نظيفة»، التي تعقد بدولة سنغافورة، وذلك نيابة عن السفير سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة البيئة في كلمتها، أهمية عقد هذا الحدث في هذا التوقيت المهم الذي نسعي فيه إلى دعم التحركات الدولية لتنفيذ الإلتزامات نحو قضية التغيرات المناخية، والتي يجب الإسراع في تنفيذها في ظل إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، إذ يجرى عقد المزيد من الاجتماعات والمؤتمرات، موضحةً أنه ليس هناك خيار آخر سوى التنفيذ الفعال والجاد لهذه الالتزامات، وذلك بعد الانتهاء الناجح من خطة عمل اتفاق باريس وبرنامج العمل في جلاسجو.

وزير البيئة: دول أفريقيا أولويتنا القصوى في مجال التكيف

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تسعى من خلال رئاسة مؤتمر الأطراف المقبل إلى تحقيق المزيد من المفاوضات الناجحة والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسجو، والتحرك من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والعمل على تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التكيف كأولوية قصوى للدول الأفريقية والدول النامية وتقليل الفجوات بين الأطراف المعنية.

كما أكدت «فؤاد»، أنه لابد من بذل مزيد من المجهودات من كافة الأطراف والشركاء المعنيين مثل جهات التمويل الدولية، منظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والشباب؛ من أجل التعامل مع قضية تغير المناخ الحالية والتحديات الراهنة، حيث تعتبر قضية خفض الإنبعاثات تحديًا كبيرًا يتطلب تغير ملحوظ في التكنولوجيات المستخدمة والسلوكيات، ويتطلب التعاون بين كافة الأطراف.

تقرير حكومي: تزايد الإنبعاثات وعدم كفاية جهود الخفض

وأشارت الوزيرة، إلى التقرير الأخير عن التخفيف الصادر عن اللجنة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية، يؤكد على تزايد الإنبعاثات، وعدم كفاية جهود خفض الانبعاثات من خلال المساهمات المحددة وطنياً للوصول إلى هدف الدرجتين مئوية والعمل على زيادة الجهود للوصول إلى هدف درجة ونصف، وهو ما يتطلب تغييرًا كبيرًا في سياسيات الكربون في قطاع الطاقة على مستوي العالم، مع التأكد من أن هذا التحول يتم بشكل متساوي ويأخذ في الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوصول إلى هدف صفر كربون بحلول عام 2050 يتطلب منهجًا مجتمعيًا متكاملًا، وتضافر كافة الجهود لمواجهة مخاطر وتحديات تغير المناخ، الذي أصبح ضرورة قصوى وليس خيار، مشيرةً إلى أن مصر سوف تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف المقبل على التأكيد على هذا الهدف والتأكيد على الوصول إلى هدف صفر كربون.

وزير البيئة تدعو كافة الأطراف للمشاركة في cop 27

وأوضحت الوزيرة، أن الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ المصري، سيتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر، من أجل تعبئة الجهود العالمية، لتحقيق هذه الأهداف والبناء على مجهودات مؤتمر الأطراف الـ26، حيث تعمل الرئاسة المصرية على تحقيق طموحات منظمات المجتمع المدني كشركاء رئيسين في هذه القمة، داعيةً كافة الشركاء المعنيين للمشاركة الفعالة في cop 27 والعمل على تحقيق الأهداف.