وزيرة البيئة: إرسال المبيدات الخطرة إلى فرنسا لحرقها وترميدها بشكل آمن

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة أنهى مشكلة عمرها 30 عامًا بمدينة الصف، التي كانت تحوي مخزن للمبيدات الزراعية به 470 طن، وتابعت، «للاسف كان هذا المخزن به نوافذ مكسورة وبجواره مخبز، وكان الهواء يخلط الدقيق بالمبيدات، وهو ما كان يشكل خطورة على صحة المواطنين».

منحة 8 ملايين دولار مقدمة من مرفق البيئة العالمي

أضافت فؤاد خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، أن التخلص من تلك المخلفات يكون عن طريق إعادة تعبئتها بشكل آمن ومعزول تمامًا، وتنظيف التربة ومن ثم إرسالها إلى فرنسا، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة للتخلص الآمن من النفايات الخطرة حيث يتم حرقها بشكل آمن في محارق مخصصة لذلك.

وأعلنت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، عن الحصول على منحة 8 ملايين دولار، مقدمة من مرفق البيئة العالمي، وذلك بهدف توطين تكنولوجيا التخلص من المخلفات الإلكترونية والصلبة وإعادة تدويرها، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والقليوبية.

وقالت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم التخلص من المبيدات عالية الخطورة التي كانت موجودة في ميناء الأبجية بمحافظة الإسكندرية، عن طريق مناقصة عالمية لعدد من الشركات الأجنبية.

فحص أكثر من 13 ألف محول كهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء

وأشارت إلى أن هذه المبيدات دخلت مصر منذ وقت طويل، ومع مرور السنوات تم هجرها ولكن بالبحث وجدنها، موضحة أن هناك قرار بالتعاون مع وزارة الزراعة لمنع دخول أي مبيدات إلا من خلال تحليلها وإذا ثبت خطورتها سيتم إلزام الشركات المستوردة بإخراجها فورًا.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المشروع نجح أيضًا في تحقيق المكون الثاني بالتخلص الآمن من 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور، من خلال معالجتها وإعادة استخدامها وتحقيق وفر اقتصادي كبير لأنها باهظة الثمن، مشيرة أنه بعد إعداد الدراسات العلمية اللازمة تم اتخاذ القرار باستيراد وحدتي معالجة متحركتين لهذه الزيوت، بعد فحص أكثر من 13 ألف محول كهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والتدريب على أخذ وتحليل العينات على يد كبار الخبراء في مصر والعالم.